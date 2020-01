Adviesbureau: bietsuiker duurzamer dan rietsuiker

Bietsuiker is duurzamer dan rietsuiker. Er komt minder CO2 en fijn stof bij vrij.

Ook is voor bietsuiker minder land en water nodig dan voor de productie van rietsuiker, stelt adviesbureau Blonk Consultants in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Suiker Unie. Volgens Suiker Unie is het onderzoek beoordeeld door 3 onafhankelijke partijen.

Effecten suikerproductie

Blonk Consultants onderzocht de effecten van de suikerproductie op klimaatverandering, fijn stof, landgebruik en waterverbruik. Daarbij is bietsuiker uit Nederland vergeleken met rietsuiker uit Brazilië en India. Er is rekening gehouden met de productie van elektriciteit als bijproduct. Ook heeft Blonk de effecten meegenomen van het pre-harvest burning. Daarbij wordt het suikerriet voor de oogst verbrandt zodat de oogst minder arbeid vergt.

Lager waterverbruik

Volgens Blonk is het effect op klimaatverandering van rietsuiker uit Brazilië 4 keer hoger dan van bietsuiker. Het effect op klimaatverandering van rietsuiker uit India is 37% hoger dan bietsuiker. Bij rietsuikerproductie komt meer fijn stof vrij dan bij bietsuiker. Voor de productie van suiker is in Brazilië 50% meer land nodig in vergelijking met bietsuiker. In India is dit bijna 2 keer zoveel. Voor de productie van suiker is er in Nederland 2 liter water per kilo suiker nodig en 40 liter voor rietsuiker in Brazilië. Dit komt vooral door irrigatie van suikerrietteelt.