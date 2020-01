Advies: zaai geen uienzaad met Mundial/IC-coating

Neem contact op met zaadleverancier of distributeur als het zaad voor dit jaar al is besteld.

LTO Nederland, akkerbouwvakbond NAV en een aantal verwerkers adviseren om voor de teelt van 2020 geen Mundial-gecoat zaad (IC-coating) te gebruiken. Telers die vragen hebben over het wel of niet zaaien van Mundial-gecoat zaad, dat wellicht al is besteld, wordt aangeraden contact op te nemen met hun zaadleverancier of distributeur.

Maximale residuwaarde

Het zaad mag worden uitgezaaid, maar er is per 18 mei 2020 een verlaging van de maximale residuwaarde (MRL) van 0,02 mg/kg naar 0,005 mg/kg. De nieuwe MRL-waarde geldt voor alle uien die vanaf deze datum worden geoogst. Voor uien die voor 18 mei 2020 worden geoogst, geldt nog de MRL-waarde van 0,02 mg/kg.

Met de verlaging van de MRL-waarde is er een kleine kans dat deze waarde in consumptie-uien wordt overschreden. De betreffende partij moet dan worden geblokkeerd en, als deze niet meer volledig in eigen beheer is, bij de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden gemeld.

Imagoschade voor sector voorkomen

Zaad ruilen

Uientelers die zaad met IC-coating hebben, mogen dit ruilen voor uienzaad met BC(basis, fungicide)-coating. Zij krijgen hierover een dezer dagen bericht. Jaap Jonker van De Groot en Slot geeft aan dat het zaadbedrijf zich flexibel opstelt. “Om imagoschade voor de sector te voorkomen, bieden we mogelijkheid om het zaad te ruilen. Ja, dat kost een zaadbedrijf best veel geld, maar die verantwoordelijkheid nemen we. Onze dealers geven zo snel mogelijk duidelijkheid naar de telers.”

Bescherming tegen uienvlieg

De Mundial-insecticidecoating beschermt de uienplanten de eerste 6 weken tegen schadelijke insecten als de uienvlieg, bonenvlieg en ritnaalden. Het heeft ook een nevenwerking tegen trips. De opgebruiktermijn voor het opbrengen als zaadcoating verliep vorig voorjaar. Daarom werd vorig jaar extra IC-gecoat zaad besteld voor de teelt van 2020.

De Steriele Insecten Techniek is een, minder trefzeker, alternatief voor Mundial in de strijd tegen de uienvlieg. In het algemeen wordt geadviseerd om met het zaaien te wachten op mooie omstandigheden, waarin zaden zich snel tot planten ontwikkelen en zodoende beter bestand zijn tegen insectenvraat. Een fijn zaaibed maakt het de beestjes ook minder aantrekkelijk om zich te nestelen op een perceel. Afleiden met geur zou ook kunnen helpen.