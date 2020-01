Aardappelveredeling via Bioimpuls krijgt subsidie

Bioimpuls heeft subsidie gekregen voor nog eens tien jaar.

Het veredelingsprogramma voor de biologische aardappelteelt startte in 2008. In 2019 verliep de subsidie. Die is nu weer toegekend tot en met 2029, zei Peter Keijzer, programmacoördinator bij het Louis Bolk Instituut (LBI), donderdag 23 januari op de biologische voedingsbeurs Biobeurs in Zwolle. “In 2029 moeten er voldoende aardappelrassen op de markt zijn die resistent zijn tegen phytophthora. Dan is Bioimpuls niet meer nodig.”

Eerste aardappelras nu in registratieonderzoek

Bioimpuls is een samenwerking van het LBI, Wageningen UR, kweekbedrijven, biologische telers en boerenkwekers. In 2009 ging Bioimpuls van start. Keijzer: “Het eerste aardappelras uit Bioimpuls zit nu in het registratieonderzoek en komt in 2022 op de markt. Ook de gangbare aardappelteelt kan profiteren van de veredeling vanuit Bioimpuls.”

Doel dit jaar gehaald bij tafelaardappelen

In 2017 sloten 28 partijen uit de biologische aardappelketen het Convenant Robuuste Aardappelrassen. Het doel is dat in 2020 de deelnemende supermarkten alleen biologische aardappelen verkopen die bestand zijn tegen phytophthora. Volgens projectleider Maaike Raaijmakers van Bionext wordt dat doel dit jaar gehaald bij de tafelaardappelen. “Dat is nog niet het geval bij de importaardappelen en de frites- en chipsaardappelen.”