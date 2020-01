Aardappelketen maakt reinigingsprotocol chloorprofam

De gehele Europese aardappelsector werkt aan een reinigingsprotocol voor bewaarschuren waarin ooit aardappelen zijn behandeld met chloorprofam. Volgens secretaris-generaal Adriana Nosewicz van de Euppa, de Europese brancheorganisatie van aardappelverwerkers, wordt in diverse lidstaten onderzoek gedaan naar de beste manier om bewaarschuren en kisten te reinigen van achtergebleven resten van chloorprofam.

“Alles wat we doen ten aanzien van chloorprofam doen we samen met de Europese organisaties van aardappelhandelaren (Europatat), telers (CopaCogeca), snackfabrikanten (ESA) en aardappelzetmeelfabrikanten (Starch Europe). Chloorprofam is een uitdaging voor de hele aardappelketen.”

De toelating van het kiemremmingsmiddel chloorprofam is niet verlengd. Daarom mag chloorprofam sinds 8 januari 2020 niet meer gebruikt worden in de EU. De opgebruiktermijn eindigt 8 oktober 2020. Dat betekent dat de kiemremmer niet meer voor de aardappeloogst van 2020 gebruikt kan worden in de EU.

Maximaal residugehalte chloorprofam naar 0,01 ppm

Voor aardappelen gold een maximaal residugehalte (MRL) aan chloorprofam van 10 ppm (10 milligram per kilo aardappelen). De MRL wordt vanwege het niet verlengen van de toelating verlaagd naar de detectiegrens van 0,01 ppm. Dat is duizend keer zo laag. De exacte ingangsdatum van deze nieuwe MRL staat nog niet vast. Die beslissing wordt verwacht in het voorjaar van 2020 en wordt van kracht nadat deze is gepubliceerd. Het probleem is echter dat residuen van chloorprofam nog jarenlang kunnen achterblijven in de bewaarschuren en kisten en zo alsnog worden opgenomen door aardappelen.

Roep om tijdelijke MRL voor chloorprofam

De Europese aardappelsector probeert een reinigingsprotocol op te stellen voor bewaarschuren en aardappelkisten. Nosewicz: “We gaan de testresultaten uit de diverse lidstaten verzamelen in een document dat beschikbaar komt voor iedereen. We hopen zo telers te helpen die ooit chloorprofam hebben toegepast. Ook hopen we dat de beleidsmakers in Brussel, de Europese Commissie en de lidstaten, een tijdelijke MRL voor chloorprofam instellen, tot dat die naar de detectiegrens gaat. Daarom geven we de autoriteiten informatie over de residuniveaus in aardappelen uit bewaarschuren die zijn schoongemaakt. Op basis hiervan kunnen zij een veilige MRL vaststellen voor chloorprofam.”