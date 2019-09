Wisselend risico op aardappelziekte phytophthora

De ontwikkeling van het phytophthorarisico is deze week nogal wisselend. Dat blijkt uit de waarschuwingskaartjes van Dacom Farm Intelligence.

Maandag zijn er infectiekansen geweest in aardappelpercelen in het Zuidwesten en Noorden. Dinsdag en woensdag zijn rustige dagen, waarna we op donderdag en vrijdag weer bolletjes zien verkleuren op de kaarten.

“Het stelt niet zo veel voor met matige infectiekansen”, relativeert Cor Rijzebol van Dacom. “Door de langere nachten en hoge luchtvochtigheid kan een infectie zich echter handhaven of uitbreiden.”