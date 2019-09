USDA: iets lagere tarweopbrengst

Lagere opbrengst door droogte. De wereldwijde eindvoorraad komt juist wel iets hoger uit.

Het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) schat de wereldwijde tarweopbrengst iets lager in op 633,5 miljoen ton, zonder China (-2,5 miljoen ton). Voornamelijk door de lagere tarweopbrengst in Australië (-2 miljoen ton) en Kazachstan (-1,5 miljoen ton) komt de productie in de wereld lager uit. Droge omstandigheden liggen daaraan ten grondslag. Dat blijkt uit het nieuwe Wasde-rapport (september-uitgave) welke 12 september is gepubliceerd. Hoewel de tarweopbrengst naar beneden is bijgesteld komt de wereldwijde eindvoorraad juist iets hoger uit. Dat heeft te maken met een lagere consumptie en export.

Mais vrijwel onveranderd

Voor mais blijven de verwachtingen van het USDA vrijwel onveranderd. De maisproductie is (zonder China) verlaagt naar 850,9 miljoen ton (augustus-rapport: 854,2 miljoen ton). De Verenigde Staten oogst minder mais in seizoen 2019-2020. De eindvoorraad blijft vrijwel gelijk.

Iets lagere oliezaadproductie

De wereldwijde oogstopbrengst voor oliezaden is iets naar beneden bijgesteld voor seizoen 2019-2020. De koolzaadopbrengst staat op het laagste niveau sinds 3 jaar in de wereld, voornamelijk omdat Europa zowel is gekrompen in areaal als opbrengst per hectare. Daarbij is de koolzaadopbrengst in Australië lager inschat, omdat het erg droog is New South Wales en Queensland.

Sojabonen

De sojabonenoogst daalt iets omdat de Verenigde Staten minder van het land haalt. De export van sojabonen voor Canada neemt daardoor juist iets toe in 2019-2020. Voor seizoen 2018-2019 is de uitvoer van soja vanuit Brazilië met ruim 1 miljoen ton naar beneden bijgesteld naar 75,8 miljoen ton ten opzichte van het voorgaande maandrapport, doordat afgelopen maand minder is afgezet dan eerder werd verwacht.