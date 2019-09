Suikerprijs daalt toch weer in EU

De suikerprijs in de EU is in juli toch gedaald.

De gemiddelde verkoopprijs van witsuiker bedroeg in die maand € 320 per ton, meldt de Europese Commissie. Dat is € 1 lager dan de gemiddelde verkoopprijs in juni.

Prijsdaling doorbreekt hoop

De prijsdaling doorbreekt de hoop van bietentelers en suikerproducenten dat de suikerprijs de bodem had bereikt. In januari was de gemiddelde suikerprijs in de EU gezakt naar € 312 per ton, het absolute dieptepunt sinds juli 2006 toen de Commissie startte met de maandelijkse berekening van de gemiddelde verkoopprijs. De publicatie loopt anderhalve maand achter de werkelijkheid aan. Sinds januari steeg de prijs geleidelijk naar € 321 in juni, de hoogste prijs in 9 maanden. Maar suiker werd in juli toch weer goedkoper en dat drukt ook op de bietenprijzen die de akkerbouwers gaan ontvangen voor oogst 2019.

Opmerkelijke daling

De prijsdaling is opmerkelijk, omdat de suikerproductie in de Europese Unie dit jaar opnieuw gaat tegen vallen. De International Sugar Organisation gaat uit van een Europese productie van 16,8 miljoen ton. Dat is slechts een fractie hoger dan in 2018, toen de productie kelderde door de langdurige droogte. De bietenoogst van 2017 leverde nog een suikerproductie op van ruim 21 miljoen ton.

Grote voorraden

De suikerprijs staat toch onder druk omdat de voorraden in de wereld erg groot zijn. Volgens de ISO staat dat een prijsherstel voorlopig in de weg. Ook is de Braziliaanse real in waarde gedaald. Daardoor kan Brazilië goedkoper suiker aanbieden op de wereldmarkt, waar in dollars wordt afgerekend. Daarnaast gaat India de export van 6 miljoen ton suiker subsidiëren naar een al overvoerde wereldmarkt.