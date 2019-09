Plantui en sterk wortelgestel antwoord op droogteproblematiek

Het aandeel plantuien en diepwortelende rassen neemt toe in het uienareaal. Dat verwachten zaadhuizen, zo blijkt op de open dagen van de bedrijven deze week.

Uientelers die worden geconfronteerd met droogteproblematiek kiezen de komende jaren voor teeltvervroeging in de vorm van plantuien en voor rassen die bekend staan om een wortelgestel dat het vocht in de bodem opzoekt. Dit gaat vooral over de uienteelt in het Zuidwesten, die onder druk staat door het gebrek aan zoet water. De teeltresultaten worden de laatste jaren sterk door watervoorziening bepaald.

Toen het droog werd, waren de (winter)plantuien al aardig ontwikkeld dit jaar. - Foto: Henk Riswick

Met plantuien vervroeging teelt

Waar veredelaar Hazera een toenemende vraag naar plantuien voorziet, zetten Bejo en De Groot en Slot in op de introductie van rassen die diep wortelen en het daarmee langer volhouden in droge omstandigheden.

Dit jaar zagen we geweldige opbrengsten van plantuien

Met plantuien wordt de teelt vervroegd. Dan zit er al een ui onder de plant als de ergste hittestress zich voordoet. De bijkomende insectenproblematiek wordt zo ook voorkomen. “Als de zomers zo droog blijven, neemt de plantuienteelt toe in het Zuidwesten”, zegt André Boot van Hazera. “Dit jaar zagen we geweldige opbrengsten van plantuien, tot over de 100 ton, terwijl zaaiuien bleven steken op 45 ton. Plantuien blijken dus een veiliger keuze, vooral daar waar niet kan worden beregend. Voor de droogte en de beestjes toeslaan, heb je uien. Plantuien met Rijsburger-eigenschappen is wat je zoekt. Stressbestendige, vroege uien.”

Experimenteren

Emmelie van de Velde van Bejo Zaden ziet dat anders: “Ik denk niet dat het plantuienareaal gaat groeien in het Zuidwesten. Als het droog is, heb je dan nog niks. Wel zie ik dat in de nieuwe teeltgebieden wordt geëxperimenteerd met de plantuienteelt.”

Het antwoord van Bejo op de droogteproblematiek is een vroege ui met een sterk wortelgestel. “Een diep wortelende plant houdt het langer vol. Daar veredelen we op.”