Oogst witlofpennen ondanks inhaalslag ondergemiddeld

Hoewel naar schatting 20% van de witlofwortels moest worden overgezaaid, zijn de gewasstand en de wortelontwikkeling half september in de meeste gevallen naar wens. Ook de ‘overige 80%’ heeft zich gemiddeld genomen goed ontwikkeld, hoewel er per perceel wel verschillen zijn. Gezien de soms onregelmatige stand komt de hoeveelheid witlofpennen die in de Noordoostpolder wordt gerooid naar verwachting onder het gemiddelde uit. Dat bleek tijdens een excursie van het Witlofplatform langs 6 percelen in de Noordoostpolder.

De zaaisels van rond half mei zijn over het algemeen niet onder ideale omstandigheden gezaaid (koud, nat) en hebben daarna te lijden gehad van droogte. De wortelontwikkeling verloopt voorspoedig, maar de stand is soms wat onregelmatig. Naar verwachting worden de vroegste wortels begin oktober gerooid.

Half september is bij overgezaaide wortels sprake van een worteldiameter van zo’n 3,2 centimeter, ten opzichte van gemiddeld 3,5 centimeter bij eerder gezaaide wortels. Met nog voldoende groeidagen voor de boeg worden voldoende dikke wortels verwacht. - Foto: Stan Verstegen

Opkomstproblemen

Percelen die eind mei, begin juni gezaaid zijn, kregen in de Noordoostpolder te maken met de slagregen net na Pinksteren (10 juni) en dat leverde opkomstproblemen op. Tot ongeveer 21 juni is nog overgezaaid. Qua stand van het gewas zijn de verschillen tussen de normaal gezaaide percelen en de overgezaaide niet zo groot. In de Noordoostpolder is naar schatting grofweg 300 tot 400 hectare (20%) overgezaaid.

Voldoende dikke wortels verwacht

De overgezaaide wortels zijn bezig met een inhaalslag, met dank aan het groeizame weer met geregeld een buitje. Op deze percelen worden toch nog tussen 265.000 en 285.000 wortels geteld. Half september is sprake van een worteldiameter van zo’n 3,2 centimeter, ten opzichte van gemiddeld 3,5 centimeter bij eerder gezaaide wortels. Met nog voldoende groeidagen voor de boeg worden daar dan ook voldoende dikke wortels verwacht.

Verschillen in België

In Zuidwest-Nederland zijn de wortels gezond en wordt een normale oogst verwacht. Het rooien begint rond 10 oktober, wat gebruikelijk is. In België staan de wortels er in Wallonië goed voor, maar in Vlaanderen zijn de verschillen erg groot. De hitte heeft daar op plaatsen flink effect gehad: soms zijn kiemplanten compleet afgebrand, waardoor de wortels zeer ongelijk staan. Verder loopt de ontwikkeling op een aantal percelen achter met 2 centimeter worteldiameter. Die groeiachterstand kan niet meer worden ingehaald.

Frankrijk

In Frankrijk bleef het in de regio’s met witlofwortels in het voorjaar lang koud. Daardoor loopt de ontwikkeling een maand achter, vergeleken met normaal. Doorgaans start daar het rooien begin september, dat zal nu begin oktober worden.