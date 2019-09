Onderzoek naar preventieve aanpak cercospora in suikerbiet

Onderzoeksorganisatie Delphy onderzoekt of cercospora in suikerbieten niet beter preventief kan worden aangepakt.

Rasverschillen in gevoeligheid voor bladschimmels komen dit jaar weer duidelijk naar voren. Dat was te zien in een proefveld op de open dag van onderzoeks- en adviesorganisatie Delphy-noordoost in Weerdinge (Dr.). Voor de vergelijking zijn de belangrijkste bietenrassen die boeren in het noordoostelijk zandgebied telen naast elkaar gezet, en met verschillende spuitstrategieën behandeld tegen bladschimmels. Delphy betwijfelt of het bij cercospora wel de juiste strategie is om pas te spuiten bij de eerste aantasting. De ervaring is dat cercospora op sommige percelen dan niet meer te stoppen is. Een infectie voorkomen is wellicht beter dan te wachten op de eerste vlekjes.

3 strategieën

Daarom zijn, naast een onbehandelde referentie, 3 strategieën toegepast op het proefveld. Bij de eerste is gespoten vanaf de eerste kans op infectie op 18 juni. Het tweede object is gespoten vanaf sluiten van het gewas op 4 juli. Het derde object is gespoten volgens het IRS advies, bij de eerste aantasting op 2 augustus. Half september is nog geen verschil te zien tussen de strategieën. Het eerste proefstuk was op 10 september al 4 keer behandeld, beide andere 3 keer. Voor de oogst zullen onderzoekers het gewas op aantasting beoordelen.

Verschillen in aantasting door cercospora

Bij de onbehandelde planten zijn de verschillen in aantasting door cercospora groot. Het ras BTS 6405 scoort met een 3 als waarderingscijfer het slechtst, terwijl Hannibal met een 7 het hoogst scoort. De andere rassen zitten daar tussenin. Het valt op dat rassen die onbehandeld goed scoren, ook in de behandelde stukken bij de beste zitten.

Nieuwe locatie

De bladschimmelproef is dit jaar op de nieuwe onderzoekslocatie in Weerdinge neergelegd. Dit is een extra locatie naast de locatie van Delphy in Zeijen. De tweede locatie, bij maatschap Sikken, heeft volgens teamleider Roelof Naber als voordeel dat hier meerdere grondsoorten bij elkaar liggen. Daar kan specifiek onderzoek plaatsvinden. In Zeijen komt de nadruk meer te liggen op samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij.