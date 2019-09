Nieuwe stap in oncijfering aardappelgenoom

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en Solynta hebben de meest complete genoomsequentie voor aardappels ooit gepubliceerd.

Uniek is dat zowel sequentie als plantmateriaal (onder voorwaarden) voor onderzoek ter beschikking worden gesteld. In de toekomst kan dit een aardappel opleveren die beter bestendig is tegen hitte of droogte, of beter resistent tegen ziekten.

Sneller inkruisen

Solynta is de uitvinder van hybride aardappelveredeling. Pim Lindhout, directeur R&D van Solynta: “Met deze sequentie kunnen we sneller nieuwe eigenschappen beschrijven en inkruisen. Twee jaar geleden lieten we zien dat we in 2 jaar een aardappelras ziekteresistent kunnen maken, met dit nieuwe resultaat kunnen we ook sneller andere eigenschappen ontdekken en toepassen.”