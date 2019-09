Nederland wil actie tegen toelating neonicotinoïden

Nederland wil dat de Europese Commissie stappen onderneemt tegen landen die zonder noodzaak het gebruik van neonicotinoïden toestaan. In antwoord op vragen stelt landbouwminister Schouten dat zij dat goed in de gaten zal houden.

Schouten stelt dat Nederland erop heeft aangedrongen in het rapport van de High Level Group Suiker aandacht te besteden aan het hoge aantal uitzonderingen dat in lidstaten is verleend op het Europese verbod op neonicotinoïden. De uitzonderingen zijn concurrentieverstorend, is de kritiek vanuit de suikersector. Milieuorganisaties vinden de uitzonderingen slecht voor het milieu en in het bijzonder voor de insectenstand.

Procedure tegen India

Nederland heeft er ook op aangedrongen dat de Europese Unie zich als derde partij voegt in de procedure tegen India en andere landen die internationale handelsregels overtreden met oneerlijke handel of niet geoorloofde binnenlandse steun. Brazilië, Australië en Guatemala hebben India voor het panel van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gedaagd omdat India illegale exportsteun zou geven op suiker en de suikerteelt met subsidie ondersteunt.

Suikermarkt

De VVD in de Tweede Kamer zegt het eens te zijn met de lijn van de Europese Commissie om niet in te grijpen in de Europese suikermarkt. Een aantal andere lidstaten heeft er in Europa op aangedrongen om de suikerindustrie te ondersteunen, nu de prijzen laag zijn. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan neemt het standpunt in dat de markt zijn werk moet doen en dat de suikersector zelf moet inspelen op de ontwikkelingen op de markt. Voor de VVD is de ontheffing van het verbod op neonicotinoïden door een aantal lidstaten een doorn in het oog vanwege oneerlijke concurrentie.