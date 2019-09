Nacontrole pakt slecht uit voor pootaardappelen

De nacontrole begint bijzonder slecht voor de telers van pootaardappelen.

De keuringsdienst NAK heeft 41,5% van het areaal in klasse verlaagd of afgekeurd. Dat is uitzonderlijk hoog en in ieder geval de laatste 20 jaar niet voorgekomen. De start van de nacontrole van vorig jaar liet een verlaging zien van 25%. Ook dat was erg hoog.

In de jaren daarvoor was het aandeel klasseverlagingen veel lager. In 2017 moest bij de eerste uitslagen van de nacontrole 17,1% van het areaal eraan geloven. In 2016 werd 7,8% in klasse verlaagd en in 2015 was dat bij de start van de nacontrole 14,8%, inclusief afkeuringen.

551 hectare in klasse verlaagd

De NAK heeft de uitslagen van de nacontrole van 4% van het te onderzoeken areaal. Dat is 1.327 hectare. Er is 551 hectare in klasse verlaagd, inclusief afkeuring. Volgens de NAK is de spreiding over Nederland gelijkmatig, waarbij in de regio’s Zuidwest en Oost wat meer klasseverlagingen voorkomen dan in de rest van Nederland.

3 redenen voor de slechte score

Regiomanager Jan Eggo Hommes noemt 3 redenen voor de slechte score bij de start van de nacontrole. “Er zat al virus in het uitgangsmateriaal van dit jaar, want in 2018 was de luizendruk hoog. Daarnaast waren er dit jaar al vroeg in het groeiseizoen luizen. De derde oorzaak is dat selecteurs niet alle viruszieke planten kunnen opsporen. De keurmeesters van de NAK deden in juni al veel waarnemingen van primair virus. Dan kun je slechte resultaten verwachten in de nacontrole.”

De NAK kan niet voorspellen of de resultaten op dit slechte niveau blijven, zegt Hommes. “De nacontrole begint meestal op een hoog niveau. Gaandeweg de nacontrole zakt het aandeel klasseverlagingen meestal. Maar ik durf niet te zeggen hoeveel het dit jaar naar beneden gaat.”

Veel klasseverlagingen door virus

In de veldkeuring was al te zien dat virusziekte dit jaar de pootaardappelen parten speelt: 36% van de klasseverlagingen werd veroorzaakt door virus. Dat was in de jaren daar voor altijd minder dan 15%. De belangrijkste reden voor verlaging of afkeuring in de veldkeuring bleef bacterieziekte, namelijk in 52% van de gevallen. Dat was wel veel lager dan in andere jaren. Toen lag dat altijd boven 70%.