Na uitschieter blijft uienexport goed doorlopen

De afzet van uien komt in de laatste week van augustus uit op 24.226 ton.

Daarmee ligt de weekafzet in week 35 weer redelijk in lijn met de eerste afzetweken van augustus. Dat blijkt uit de laatste voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

14.000 ton naar Senegal

De weekafzet in week 34 schoot naar bijna 33.000 ton, doordat toen een enorme hoeveelheid van bijna 14.000 ton uien in Senegal werd afgezet. In week 35 zijn 3.341 ton uien naar Senegal gegaan, daarmee gaat 13% van de weekexport naar Senegal. Op een tweede plek komt Ivoorkust met 3.257 ton. Brazilië is eind augustus ook nog goed vertegenwoordigd met een afzet van 3.178 ton uien.

Afzet naar Brazilië stagneert

Op het moment (eind september) stagneert de afzet naar Brazilië. Het is niet verstandig om nu uien naar Brazilië af te zetten, want dan komt het tegelijk met het aanbod van de eigen oogst aan. Exporteurs wachten eerst af wat de lokale oogst doet en kijken hoe de prijzen daarop reageren voordat er nieuwe uien naartoe gaan.

De uienafzet ligt dit seizoen tot en met week 35 op 162.414 ton. Dat is 5% minder dan vorig seizoen in dezelfde periode is weggegaan.