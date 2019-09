Loofdoding vraagt aanpak met meer precisie

Het wegvallen van Reglone en Finale dwingt aardappeltelers tot een andere aanpak van loofdoding.

“Ik merk dat telers zich achter de oren krabben: hoe nu verder?”, zegt Gerard Hoekzema, bedrijfsleider van proefboerderij ’t Kompas van Wageningen University & Research in Valthermond, bij de demo over loofdoding. “Loofdoding wordt anders dan het was en dat is wennen.”

Het demoveld toont de resultaten van diverse methodes van loofdoding in pootgoed (Avarna en Supporter) en zetmeelaardappelen (Seresta). “We houden vooralsnog alleen Spotlight en Quickdown over voor toepassing als loofdodingsmiddel”, vertelt Hoekzema. “Het is duidelijk dat het chemische alternatief met Quickdown langzamer werkt dan Reglone. Het duurt 7 tot 10 dagen langer voor het loof is afgestorven.”

De demonstratie loofdoding op het proefbedrijf in Valthermond trok donderdag 5 september zo'n 150 bezoekers. Diverse methodes van loofdoding in pootgoed (Avarna en Supporter) en zetmeelaardappelen (Seresta) kwamen aan de orde. - Foto: Jan Willem van Vliet

Moment loofdoding zonder opbrengstverlies lastig te bepalen

Op het demoveld in Valthermond worden verschillende loofdodingsstrategieën met elkaar vergeleken. Standaard chemisch (2x Reglone en afspuiten met Spotlight), chemisch alternatief (2xQuickdown en afspuiten met Spotlight), combinatie-aanpak (loofklappen en afspuiten met Spotlight) en twee mechanische methoden (looftrekken en wortelsnijden met looftrekken).

In de praktijk betekent spuiten met een minder snelwerkend middel dat telers eerder moeten spuiten, maar dat is lastig. Hoekzema: “Het juiste moment van loofdoding inschatten zonder opbrengst te verliezen en niet te veel bovenmaat te krijgen, is niet eenvoudig.”

Telers zullen vaker kiezen voor (aanvulling met) mechanische loofdoding. In de demo hebben de twee methoden mechanische loofdoding en de gecombineerde methode alle drie goed gewerkt.