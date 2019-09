Krachtig signaal Europarlement tegen octrooi op planten

Het Europees Parlement laat een krachtig signaal horen tegen het octrooi op planten.

Donderdag 19 september wordt een resolutie van de hand van VVD’er Jan Huitema aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat het parlement zich keert tegen het octrooieren van planteneigenschappen die door klassieke veredeling kunnen worden verkregen.

Europees Commissaris Elżbieta Bieńkowska voelt zich gesteund door de politieke boodschap van het parlement, zo zei ze maandagavond. Bieńkowska zal namens de Europese Unie bij het Europees Octrooibureau (EOB) duidelijk maken hoe de regels voor patentering van planten moeten worden uitgelegd. De Europese Commissie gaat desnoods naar de rechter om het EOB ervan te weerhouden octrooien af te geven op planteneigenschappen.

Octrooi op planten niet verboden in biotechnologierichtlijn

Het parlement heeft zich eerder in 2012 en 2015 duidelijk uitgesproken tegen octrooi op planten. Desondanks besloot het EOB toch octrooien af te geven. Argumentatie daarbij was dat het octrooi op planten niet nadrukkelijk is verboden in de Europese biotechnologierichtlijn, die aan de basis ligt van de Europese conventie voor het EOB.

De zogenoemde grote beroepsraad van het EOB zal zich de komende maanden opnieuw buigen over de te volgen lijn.