Industrie staat open voor Parkinson-onderzoek

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie staat er voor open om protocollen mee te ontwikkelen voor onderzoek naar het effect van middelen op specifiek de ziekte van Parkinson.

Dat zegt secretaris Jo Ottenheim van Nefyto, waar in de Nederlandse producenten en importeurs zijn verenigd. Hij reageert op het televisieprogramma Zembla dat stelt dat ‘landbouwgif’ Parkinson kan veroorzaken.

‘60% meer kans op Parkinson’

Boeren, hun gezinnen en andere mensen die regelmatig bloot worden gesteld aan pesticiden die in de Nederlandse landbouw worden gebruikt, hebben een verhoogd risico om de ziekte van Parkinson te krijgen, meldt Zembla. In de uitzending zegt hoogleraar Epidemiologie Roel Vermeulen: “Als we kijken naar het gemiddelde risico, dan zien we dat er een verhoging is van 60% op het krijgen van Parkinson bij het beroepsmatig toepassen van pesticiden.”

Geen causaal verband

Ottenheim wil dat niet bestrijden, maar wijst erop dat er in de literatuur geen causaal verband is tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson. “Er zijn diverse oorzaken die Parkinson kunnen bespoedigen, waaronder chemische middelen. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op neurologische effecten, maar niet uitgesplitst naar Parkinson en andere hersenziekten. De moeilijkheid is dat de ziekte een lange incubatietijd heeft.”