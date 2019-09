Ilvo: cichorei kan 15 procent meer inuline produceren

Door betere veredeling kan de cichorei 15% meer inuline produceren.

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd bij het onderzoeksinstituut Ilvo in België, waarop Jeroen van der Veken eind vorige week is gepromoveerd aan de Universiteit van Gent. Van der Veken onderzocht een verbeterde techniek om ouderlijnen te produceren, die na kruising de F1-hybriden voortbrengen.

Haploïde planten

Van der Veken maakte haploïde planten. Die hebben 1 chromosoom in plaats van 2. Deze haploïde planten vormen het uitgangsmateriaal voor de ouderlijnen. Homozygote ouderlijnen kunnen ontstaan door zelfbestuiving, maar dit is een tijdrovend proces. Dat kan omzeild worden door het gebruik van haploïden. Door het DNA weer te verdubbelen, leverden deze haploïden op een snelle manier homozygote ouders op.

Zelfbestuiving vermijden

Daarnaast is het van belang om zelfbestuiving binnen de ouderlijnen te voorkomen, want de ouderlijnen moeten met elkaar kruisen. Van der Veken verbeterde het proces om zelfbestuiving te vermijden. Uit veldproeven op het Ilvo blijkt dat het inuline-gehalte van deze F1-hybriden 15% hoger was dan bij de controlegroep met gewone cichorei.

België is de grootste cichoreiproducent in de wereld. Vorig jaar stond er 8.405 hectare cichorei in België. Nederland teelde vorig jaar volgens het CBS 3.150 hectare.