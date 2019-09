Veldleeuwerik stopt na afhaken Heineken

Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020. Dat heeft de Stichting Veldleeuwerik bekendgemaakt.

De reden dat het duurzaamheidscertificaat stopt, is dat de private stichting de begroting voor 2020 niet sluitend krijgt. Dat komt doordat onder andere hoofdfinancier Heineken heeft besloten per 1 januari 2020 de financiering aan de stichting te staken, vertelt Veldleeuwerik-directeur Hedwig Boerrigter.

Hedwig Boerrigter, directeur Stichting Veldleeuwerik. - Foto: Ruud Ploeg

Op het hoogtepunt, enkele jaren terug, had Veldleeuwerik 60 partnerbedrijven. Dat is in de afgelopen jaren terug gelopen naar 37 bedrijven. Van deze bedrijven hebben enkele, waaronder Heineken, aangegeven te stoppen per 1 januari. Het zoeken naar nieuwe partner-bedrijven heeft niks opgeleverd.

Zonder deze financiers is het niet meer mogelijk een sluitende begroting voor 2020 te maken. “Er rest ons daarom niks anders dan Stichting Veldleeuwerik op te heffen.” Boerrigter benadrukt dat de stichting niet failliet is. “Veldleeuwerik kan aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Na 1 januari wordt besloten waar het restantbedrag in kas naar toe gaat.” Alle lopende zaken worden afgehandeld en de aangesloten telers ontvangen nog de certificaten over teeltjaar 2019. Belangrijk voor telers die gebruikmaakten van de iets soepelere vergroeningseisen binnen het GLB, specifiek voor Veldleeuwerik-telers.

Moeilijk meerwaarde te realiseren voor Veldleeuwerikproducten

Bij Veldleeuwerik zijn momenteel 335 telers aangesloten. Op het hoogtepunt waren dat net geen 400. Het aantal deelnemende telers liep volgens Boerrigter de laatste jaren terug, omdat de aangesloten telers hun duurzaamheidsinspanningen niet gewaardeerd zagen in een meerprijs voor hun producten. Een Veldleeuwerikteler moest elk jaar zijn eigen bedrijf iets meer verduurzamen. Dat betekende echter niet dat een Veldleeuwerikteler kwantitatief aantoonbaar duurzamer boerde dan zijn buurman niet-Veldleeuwerikteler. Al vanaf de start was het duurzaamheidscertificaat van Veldleeuwerik daardoor lastig te verkopen naar afnemers en consumenten. Een meerwaarde in euro’s realiseren voor Veldleeuwerikproducten lukte daarom niet. Afnemers die zich wilden onderscheiden van concurrenten met duurzaam geteelde producten, kozen daarom eerder voor biologisch of Milieukeur/PlanetProof.

Alle vier de medewerkers, waaronder directeur Boerrigter, moeten na 1 januari op zoek naar ander werk. Stichting Veldleeuwerik heeft dan 18 jaar bestaan.