Goed begin bietencampagne: 15,8% suiker en 8% tarra

Met een gemiddeld suikergehalte van 15,8% en 8% tarra is Suiker Unie zeer tevreden over de start van de bietencampagne.

Het mooie nazomerweer dat is voorspeld, belooft ook veel goeds voor de verdere ontwikkeling van de oogstresultaten, beaamt directeur agrarische zaken Gert Sikken. Maar voor een bijstelling van de oogstprognose van begin vorige maand – die wees op 14 ton suiker per hectare – is het nog te vroeg. “De gehaltes zijn mooi voor de tijd van het jaar. En we zijn erg blij met de voorspelde weersomstandigheden. Laat maar komen”, zegt Sikken. “Een gezond gewas kan goed suiker produceren bij zonnige dagen en koude nachten. Over aan paar weken kunnen we zeggen welk effect de voorspelde goede omstandigheden hebben, als er echt grote arealen zijn gerooid en verwerkt. Dan worden de cijfers steeds representatiever.” Medio volgende week worden de wekelijkse campagnecijfers weer gepubliceerd op de Cosun-ledenwebsite.

Effect vergelingsziekte moeilijk te bepalen

De droogte heeft suikerbietenontwikkeling in verschillende gebieden geremd. De oogstomstandigheden zijn door droogte echter gunstig. Regen viel er recent echter ook op diverse plekken, dat bemoeilijkt het rooien dan weer. De bladziektesituatie noemt Sikken ‘niet anders dan anders’. Vergelingsziekte komt door het verbod op neonicotinoïden veelvuldig voor. “We zien in het Zuidwesten heel veel percelen met meerdere haarden. Het effect daarvan is moeilijk te bepalen.”

De bietencampagne startte vorige week vrijdag 6 september in Dinteloord en afgelopen dinsdag 10 september in Vierverlaten. De fabrieken zitten in de opstartfase en draaien nog niet op volle capaciteit. De start verloopt normaal.