Extreem hoog verlagingspercentage pootgoed zakt iets

Het verlagingspercentage van pootgoed in de nacontrole is in de afgelopen week gezakt van 41,5 naar 37,5, wat bijzonder hoog blijft. Dit percentage is gebaseerd op de uitslagen van 8% van de afgeronde onderzoeken, meldt keuringsdienst NAK.

Door het hoge verlagingspercentage worden veel heronderzoeken aangevraagd. Dat leidt tot een capaciteitsprobleem. Hierover is dinsdagochtend 10 september overleg geweest tussen NAK en de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Om de percelen met een vroege (export)bestemming op tijd van een uitslag te kunnen voorzien, wordt de bemonstering voor een deel van de percelen uitgesteld. Verlagingspercentage zal verder omlaag gaan Oorzaken van het hoge verlagingspercentage zijn virus in het uitgangsmateriaal, hoge luizendruk en het niet selecteren van alle zieke planten. De ervaring leert dat het verlagingspercentage zakt gedurende de nacontroleperiode.