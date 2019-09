Droogte in 2018 halveert suikerexport EU

De suikerexport vanuit de EU is gehalveerd ten opzichte van vorig seizoen. Dat komt doordat in 2018 veel minder suiker is geproduceerd.

Volgens de Europese Commissie is dit seizoen van 1 oktober 2018 tot en met 31 juli 2019 in totaal 1,45 miljoen ton suiker geëxporteerd naar landen buiten de EU. Vorig seizoen 2017-’18 stond de teller eind juli op 2,94 miljoen ton. Dat was de grootste export in tientallen jaren. Dat komt doordat de export tot oktober 2017 werd begrensd door de suikermarktordening. Die liep af op 30 september 2017, waarna producenten net zo veel suiker mochten produceren en exporteren als ze willen. Door het wegvallen van de quotering groeide de suikerproductie met ongeveer 20%. De export verdrievoudigde bijna in 2017-’18 ten opzichte van het laatste quotumseizoen.

De export is dit seizoen veel kleiner, doordat de EU minder suiker produceert. In het eerst quotumloze seizoen 2017-’18 werd 21,3 miljoen ton suiker geproduceerd. Dit seizoen 2018-’19 is dat 17,6 miljoen ton (-17%). De import neemt daarentegen toe van 422.403 ton vorig seizoen (tot en met juli) naar 761.296 ton in dezelfde periode van dit seizoen (+80%).