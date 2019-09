Droogte en hitte drukken hectareopbrengsten in EU

De droogte en de hitte hebben meer effect op de gewassen gehad dan gedacht.

Het onderzoeksbureau Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft in de laatste Mars-rapportage de hectareopbrengsten van een aantal gewassen verlaagd ten opzichte van de prognose in juli.

Aardappelen

Bij aardappelen gaat de hectareopbrengst met 2,5% omlaag ten opzichte van juli naar gemiddeld 32,7 ton per hectare (alle soorten aardappelen). Daarmee komt de hectareopbrengst 3,1% onder het 5-jaarlijks gemiddelde. Maar dat is wel 5,2% boven de opbrengst van vorig jaar.

Lees verder onder de afbeelding.

Illustraties: JRC

Klik hier voor een vergroting van bovenstaande afbeelding.

Opbrengst suikerbieten

Het JRC verlaagt ook de verwachting voor de suikerbietenopbrengst naar 71,5 ton per hectare. Dat is 3,3% lager dan in juli. De bietenopbrengst komt daarmee bijna 5% onder het gemiddelde maar wel 3,3% boven dat van 2018.

Lees verder onder de afbeelding.

Klik hier voor een vergroting van bovenstaande afbeelding.

Mais

Ook de maisopbrengsten vallen tegen. In juli ging het JRC nog uit van ruim 8 ton. Dat is nu verlaagd naar 7,9 ton mais per hectare. Maar dat is wel ruim 4% boven het gemiddelde. Het JRC meldt dat de opbrengsten in Noord-, West-, en Centraal-Europa tegenvallen door droogte en hitte vanaf juni. In Zuid- en Oost-Europa halen de akkerbouwers echter bovengemiddelde opbrengsten.