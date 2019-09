Delphy gaat effectiviteit driftreductie onderzoeken

Adviesorganisatie Delphy gaat onderzoek doen naar de effectiviteit van driftreducerende technieken.

Opdrachtgever is de Branche Organisatie akkerbouw (BO-akkerbouw). Dat maakte BO-voorzitter Dirk de Lugt bekend op de Spuittechniekdag van Delphy in Lelystad.

Het project duurt 3 jaar en er is een bedrag van € 180.000 mee gemoeid. het wordt grotendeels gefinancierd door BO Akkerbouw. Fedecom (mechanisatiebedrijven) draagt ook bij.

Effectiviteit

Onderzocht worden met name de bedekking, de indringing en verdeling van spuitvloeistof bij gebruik van driftarme technieken. Naarmate technieken meer driftarm worden, loopt vaak de effectiviteit terug. Dat betekent dat meer middel nodig is voor een zelfde resultaat.

“Belangrijk is dat de wetgeving praktisch uitvoerbaar blijft voor de akkerbouwer”, benadrukt De Lugt.