Coceral schat EU-graanoogst hoger in

IGC houdt in het laatste september-rapport de totale graanproductie in de wereld stabiel.

De oogstprognose voor Europa is naar boven bijgesteld door de Europese organisatie voor de graanhandel Coceral. De Europese graanoogstprognose is in het september-rapport ten opzichte van de mei-prognose voor seizoen 2019-2020 verhoogd met 3,9 miljoen ton naar 305 miljoen ton (EU-28). De stijging zit voornamelijk in Frankrijk en Duitsland, maar ook in Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk verwachten meer graan.

De Nederlandse graanproductie is van 1.388.000 ton naar 1.540.000 ton verhoogd. Frankrijk en Duitsland verwachten respectievelijk 5.316.000 ton en 2.747.000 ton meer zachte tarwe.

Meer mais en gerst in Europa

In Spanje wordt 5.322.000 ton minder graan verwacht en komt de oogstprognose uit op 17.215.000 ton, waarvan 2.455.000 ton minder zachte tarwe. Ook de opbrengst van gerst en mais valt in de EU hoger uit. Voor gerst is de EU-productie in seizoen 2019-2020 op 50,5 miljoen ton ingeschat. Dat komt deels door hogere hectareopbrengsten en areaalgroei. Coceral schat de maisoogst bijna 2 miljoen ton hoger in op 30,2 miljoen ton. Ook voor mais komt dat door de combinatie van een groter areaal en hogere opbrengsten per hectare.

Graanproductie in de wereld stabiel

De International Grains Council (IGC) heeft in het laatste september-rapport de totale graanproductie in de wereld stabiel gehouden op 2.159 miljoen ton voor seizoen 2019-2020, inclusief China. Dat is de een na hoogste graanproductie in de geschiedenis.

Ongunstige weersvoorspellingen drukken de Australische graanoogst met 3 miljoen ton. Daar staat tegenover dat in de EU de tarweoogst met 2 miljoen ton is verhoogd. De wereldtarweproductie inclusief China voor 2019-2020 wordt iets lager ingeschat dan de vorige maandprognose op 763,5 miljoen ton. Dat is 1% meer dan in 2018-2019 werd geoogst. De eindvoorraad neemt iets toe, mede doordat de wereldwijde tarwe-export iets afneemt in volume.

Wereld gerstopbrengst stabiel

De IGC geeft aan dat de verhoogde opbrengst voor gerst, voornamelijk door Rusland en Syrië, wordt gecompenseerd door lagere producties van onder andere mais en tarwe.

De productie van mais is voor seizoen 2019-’20 met 1 miljoen ton iets lager ingeschat op 1.099 miljoen ton. Het totale verbruik neemt iets af, waardoor de maisvoorraad iets oploopt.

Lagere eindvoorraad soja

Voor sojabonen blijft de productie grotendeels ook stabiel voor 2018-2019. De mindere opbrengsten in de Verenigde Staten en Argentinië worden gecompenseerd door andere landen. Voor seizoen 2019-2020 wordt een sojabonen productie van 342 miljoen ton verwacht. Dat is bijna 6% minder dan een seizoen eerder werd geoogst. Omdat het verbruik iets toeneemt en de productie minder is dan het vorige seizoen komt de eindvoorraad van sojabonen in de wereld lager uit; op 37,9 miljoen ton voor seizoen 2019-2020.