Bodemmicroben sleutel tot ziekteresistente planten

Bodemmicroben die van nature rondom de wortel van jonge voorkomen, kunnen planten gedurende hun hele leven beschermen tegen ziekten zoals bruinrot. Dat biedt nieuwe mogelijkheden biedt voor duurzame en pesticidevrije voedselproductie.

Dat hebben wetenschappers van Universiteit Utrecht (UU) samen met collega’s uit China en de Verenigde Staten ontdekt. Ze publiceerden hun bevindingen op woensdag 25 september in Science Advances.

Zelfs als ziekteverwekker aanwezig is

De Utrechtse wetenschappers onderzochten het effect van micro-organismen in de bodem op de interactie tussen planten en ziekteverwekkers. “Zelfs wanneer de ziekteverwekker aanwezig is, blijven sommige planten onaangetast. We wilden weten waarom”, zegt hoofdauteur Alexandre Jousset.

Ralstonia solanacearum

Om deze vraag te onderzoeken, keken ze naar tomatenplanten op een veld dat van nature was besmet met de bacterie Ralstonia solanacearum, een bodempathogeen dat tal van economisch belangrijke gewassen besmet met de verwoestende ziekte bruinrot. Zodra een plant is besmet, moeten telers verplicht de hele oogst vernietigen.

Onze resultaten tonen aan dat het niet nodig is om de ziekteverwekker uit te roeien

Plant resistent maken

De microben in de bodem blijken de plant resistent te maken tegen de ziekteverwekker. Bovendien kan dit effect samen met de bodem worden overgedragen op de volgende generatie planten. “Onze resultaten tonen aan dat het niet nodig is om de ziekteverwekker uit te roeien”, zegt Jousset. “In plaats daarvan kunnen we de ziekten onder controle houden door het bevorderen van natuurlijk voorkomende nuttige micro-organismen rondom de wortels van de planten. Als je in het begin de juiste gemeenschap van micro-organismen hebt, kun je zoveel ziekteverwekkers toevoegen als je wilt; de planten zullen niet ziek worden.”