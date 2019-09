Bietencampagne ‘redelijk goed’ begonnen

Het eerste weekgemiddelde in de bietencampagne is 15,9% suiker. Voor deze tijd redelijk goed, meldt verwerker Suiker Unie.

Er zijn per geleverde partij grote verschillen; van 14% tot ruim 17% suiker. Suiker Unie plaatst de kanttekening dat de tot op heden geleverde 250.000 ton wellicht niet volledig representatief is. De eerste indruk over de wortelopbrengsten zijn redelijk. De gemiddeld droge oogstomstandigheden leveren een laag tarraniveau op van dik 8%.

Onregelmatige groei, bladschimmels en vergelingsziekte

De winbaarheid is met 89,4 punten matig. Dat komt voort uit onregelmatige groei, veelal door de droogte veroorzaakt. Vooral verdroogde bieten die opnieuw aan de groei gingen na regen, vertonen deze afwijkende kwaliteit.

Ook bladschimmels en vergelingsziekte hebben een negatief effect op de kwaliteit. Percelen die niet zijn gespoten tegen bladschimmels en bestemd waren voor vroege levering, zijn zwaar aangetast. Het suikergehalte lijkt hier duidelijk achter te blijven.

Overal in Nederland wordt vergelingsziekte aangetroffen. In het Zuidwesten komen aantastingen van meer dan 30% van percelen voor. Suiker Unie heeft de indicatie dat het suikergehalte op die plekken ruim 1,5% lager is. Bij de bietenleveringen gaat dit tot een grotere variatie leiden.