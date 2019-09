Aviko: opbrengst stevent af op meerjarig gemiddelde

De aardappelopbrengst lijkt gemiddeld tot iets bovengemiddeld uit te pakken. Dat blijkt uit de proefrooicijfers uit week 36 van aardappelverwerker Aviko Potato.

De gemiddelde opbrengst van de rassen Agria, Innovator, Victoria en Fontane ligt in week 36 op 60 ton per hectare. Dat is gelijk aan het meerjarig gemiddelde. De aardappelen zijn echter nog niet geheel uitgegroeid, dus is de kans reëel dat de opbrengst uiteindelijk gelijk aan tot iets hoger dan normaal uitkomt.

De aardappel produceert in ieder geval weer meer droge stof. De afgelopen 3 weken schommelde het onderwatergewicht rond 369 gram, maar afgelopen week steeg het weer en kwam het uit op 372 gram.

Qua grofte valt het dit jaar enorm mee. Het percentage 50 millimeter opwaarts bedraagt bijna 85. Alleen in 2017 waren de aardappelen nog grover.