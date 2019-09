Aviko bouwt nieuwe fritesfabriek in België

Aviko gaat een nieuwe frites- en vlokkenfabriek bouwen in Poperinge in België. De fabriek moet in september 2021 gaan draaien en gaat dan jaarlijks 175.000 ton diepvriesfrites en 11.000 ton vlokken produceren.

Ton Christiaanse, interim-CEO bij Aviko, zegt dat de fabriek daar jaarlijks 350.000 ton aardappelen voor nodig heeft. “Het wordt de op één na grootste fabriek van Aviko. De grootste blijft de locatie in Steenderen waar we jaarlijks 600.000 ton aardappelen verwerken.”

Aviko nam in 2014 een optie op een stuk grond in Poperinge in het uiterste zuidwesten van België. De aardappelverwerker heeft toestemming van coöperatie Cosun, de eigenaar van Aviko, om de investering te doen. Christiaanse wil niet zeggen hoe groot de investering is, maar een nieuwe fritesfabriek kost al gauw € 200 miljoen.

De keuze voor Poperinge betekent dat we de risico’s geografisch spreiden

De topman van Aviko noemt 2 redenen voor de keuze van Poperinge. “Het ligt tegen Frankrijk aan. Daar is genoeg areaal beschikbaar voor de teelt van fritesaardappelen. Daarnaast betekent de keuze van Poperinge dat we de risico’s geografisch spreiden. We hebben fabrieken in Zuid-Duitsland, Nederland en België. Als het groeiseizoen op één plaats tegenvalt, dan kunnen andere plaatsen dat compenseren.”

Ruimte voor groei

Christiaanse ziet ruimte voor groei. “De wereldwijde markt voor diepgevroren aardappelproducten blijft groeien met zo’n 4% per jaar. Door de capaciteitsuitbreiding kan Aviko optimaal profiteren van deze snelgroeiende markt. We gaan nu investeren in Poperinge, maar onze ambitie om weer in China te gaan produceren, blijft staan.”

In een interview met Boerderij begin dit jaar zei Christiaanse dat het voor de aardappeltelers belangrijk is dat Aviko blijft groeien. “De groei van de afzet van aardappelproducten houdt zeker nog 10 jaar aan. In China bedraagt de groei zelfs meer dan 10%, in Oost-Europa rond 6% en in West-Europa blijft de afzetmarkt min of meer stabiel. Aviko wil meegroeien met de markt, maar dan moeten we ieder jaar minimaal 4% meer producten verkopen om ons marktaandeel stabiel te houden. Het is voor de aardappeltelers belangrijk dat Aviko blijft groeien. Zij kunnen dan meegroeien.”

De fabriek van Aviko in Steenderen blijft de grootste. - Foto: Jan Willem Schouten

Compleet nieuwe fabriek

De investering in Poperinge betreft een compleet nieuwe fabriek voor diepgevroren frites en aardappelvlokken voor markten in West Europa, Azië en Zuid-Amerika. Het bouwproject omvat daarnaast ook de verwerking van afvalwater, een 40 meter hoog vrieshuis en een was- en sorteerfaciliteit voor de aardappelen. Vlakbij in Proven heeft Aviko al een fabriek waar diepgevroren frites en aardappelspecialiteiten worden geproduceerd. De locatie in Proven gaat zich helemaal toeleggen op de productie van aardappelspecialiteiten. De productie van diepgevroren frites wordt ondergebracht in Poperinge. Aviko verwacht dat de fabriek gaat draaien in september 2021. De aardappelverwerker gaat veel aandacht geven aan duurzaamheid bij het ontwerpen, bouwen en in gebruik nemen van de fabriek.