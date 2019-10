Agrico: resultaten nacontrole heeft gevolgen

Het grote aantal klasseverlagingen in de nacontrole zorgt voor problemen.

De keuringsdienst heeft tot nu toe bijna 40% van het areaal in klasse verlaagd. Dat is in zeker 20 jaar niet zo hoog geweest. Volgens directeur Jan van Hoogen van coöperatie Agrico zijn er veel aanvragen voor herkeuringen van het pootgoed. “Dat zorgt voor vertraging in de nacontrole uitslagen. Voor het uitgangsmateriaal voor oogst 2020 is het nu nog erg vroeg om een definitieve conclusie te trekken. Maar de vele klasseverlagingen zullen zeker gevolgen hebben voor een aantal rassen.”

Volgens Van Hoogen was eind vorige week 75% van het pootgoed gerooid. “Het rooien gaat voorspoedig. De opbrengst ligt in de lijn met het 5-jarig gemiddelde, waarbij het pootgoed iets grover is dan vorig jaar. De kwaliteit is over het algemeen goed. Er is minder schurft, maar wel meer rhizoctonia en ritnaaldenschade.”

Pootgoedoogst bijna klaar

Bij HZPC is de pootgoedoogst bijna klaar, zegt directeur Gerard Backx. “Meer dan 90% is uit de grond. De opbrengst ligt iets onder het meerjarige gemiddelde. Dus het is geen ruime oogst, maar uiteraard beduidend meer dan vorig jaar. De uiterlijke kwaliteit is goed. We zien wat minder schurft. De grote vraag is wat de gevolgen zijn van de nacontrole. Die nacontrole is vooral van belang voor het basismateriaal voor de komende jaren en de afzet naar vele landen die hogere klassen vragen.”