Zuid-Duitse bieten herstellen langzaam van droogte

De suikerbieten in het Oosten en Noorden van Duitsland hebben het nog steeds moeilijk vanwege de droogte.

De bieten in het Zuiden beginnen aardig te herstellen omdat het daar de laatste weken geregend heeft. In het Westen is het beeld wisselend.

Dat valt op te maken uit de laatste proefrooiingen van het Duitse veredelingsbedrijf Strube. Duitsland is verreweg de grootste suikerproducent in de EU. Als de bieten daar slecht groeien, kan dat een positief effect hebben op de bietenprijs.

Meer regen

In het Zuiden op het proefveld in Straubing is vanaf 1 april de helft meer regen gevallen dan vorig jaar. Daar bevatten de bieten op 12 augustus 9,8 ton suiker per hectare, blijkt uit de laatste proefrooiing. Dat is slechts 3,3% onder het meerjaarlijks gemiddelde rond die datum. In Ochsenfurt meer naar het Noorden zitten de bieten op 9,6 ton suiker per hectare, een achterstand van 10,5% op het gemiddelde. Maar die bieten lopen de achterstand in, meldt Strube. Daar is de laatste weken 40 tot 50 millimeter regen gevallen.

In Söllingen nog meer naar het Noorden zitten de bieten zelfs al op 10 ton suiker per hectare. Dat is 12% boven het meerjaarlijks gemiddelde. Daar viel de laatste 2 weken 33 millimeter regen.

In het Rijnland bij Nederland lopen de bieten ver achter. Strube meet daar 7,2 ton suiker per hectare. Dat is 16% onder het gemiddelde. Daar is wel een grote spreiding te zien van 6 tot 11 ton suiker.

Meeste zorgen

De meeste zorgen maakt Strube zich over de bieten in het Oosten van Duitsland. In Zeits viel vanaf 1 april slechts de helft van de normale hoeveelheid regen. Daar zitten de bieten nu op 7 ton suiker per hectare. De vitaliteit van de bieten neemt daar af, constateert Strube. “De grond is tot in de diepste lagen uitgedroogd. Dat vermindert de mineralenstroom in de bodem. De planten kunnen geen voedingsstoffen opnemen. Er wordt zo minder suiker opgeslagen in de wortel. Het gewicht van de bladeren is hier met meer dan 45% afgenomen in vergelijking met de voorlaatste proefrooiing van eind juli. Laten we hopen op meer regen tot het begin van de campagne.”

Strube voert op 6 plaatsen verspreid over Duitsland proefrooiingen uit in suikerbieten. Dat gebeurt om de 2 weken. Strube is hier 29 juli mee gestart.