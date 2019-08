Weedrobot in bieten vooral voor aaltjesbeheersing

Het grootste voordeel van een goed werkende en rendabele aardappelopslagbestrijding met de weedrobot is in het zetmeelaardappelgebied de beheersing van aaltjes. Dat zegt Gerard Hoekzema, bedrijfsleider van de WUR-proefboerderij ’t Kompas in Valthermond (Dr.).

Hij pleit er daarom voor om het systeem van geautomatiseerde plantherkenning en gerichte aanpak van aardappelopslag te verbreden zodra die in suikerbieten werkt. “Opbouw of instandhouding van de aaltjespopulatie als gevolg van aardappelopslag is in dit gebied een grotere kostenpost dan directe concurrentie door de aardappelplanten”, aldus Hoekzema.

5G-netwerk voor dataverkeer

Dinsdag 27 augustus werd op de proefboerderij getoond hoe met behulp van een zeer snel en betrouwbaar 5G-netwerk voor dataverkeer de Agrointelli Robotti-veldrobot aardappelopslag in een proefveld met bieten bestreed. Een camera fotografeert planten en stuurt de beelden naar een computer in Den Haag, die ze beoordeelt. Als een aardappelplant wordt gedetecteerd, volgt de opdracht aan een spuitdopje om die plant te bespuiten met glyfosaat. Dat proces van heen en weer sturen en beoordelen van de informatie kost 0,6 à 0,7 milliseconden.

Voordelen

Voordelen van dit beoordelingsalgoritme in de cloud is dat het systeem minder storingsgevoelig is, slimmer, goedkoper en energie-efficiënter is, dan wanneer elke robot een eigen zware computer zou hebben.