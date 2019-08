WatchITgrow krijgt module voor variabele loofdoding

Het Belgische concept WatchITgrow voor de aardappelteelt is uitgebreid met de mogelijkheid taakkaarten te maken voor het variabel toepassen van loofdoodmiddelen in aardappelen.

Als teler kan je eenvoudig de normale dosis loofdodingsmiddel en het watervolume ingeven waarmee je wenst te spuiten. Met behulp van satellietbeelden kan je in WatchITgrow zien hoe groen het aardappelloof nog is. Vervolgens kan je een taakkaart aanmaken waarbij de dosis loofdodingsmiddel aangepast wordt naargelang de gemeten groenheid. Zones binnen het perceel waar het loof al sterk afgestorven is, krijgen een lagere dosis toegekend dan zones waar het loof nog erg groen staat.

Eerder al was er in WatchITgrow de mogelijkheid taakkaarten te maken voor variabele bemesting en irrigatie.

Testen in Nederland met taakkaarten

Voor wat betreft de variabele dosering van loofdoodmiddel is heeft WatchITgrow gebruik gemaakt van testen in Nederland met taakkaarten. De resultaten hebben aangetoond dat je met behulp van deze taakkaarten, afhankelijk van de situatie en spuittechniek, 25 tot 50% kan besparen op de kosten van loofdodingsmiddel.