WER: akkerbouwers somber over hun bedrijf

Akkerbouwers hebben minder vertrouwen in hun bedrijfssituatie dan in het eerste kwartaal van 2019. Toen lag de vertrouwensindex op 12,7 punten. In het tweede kwartaal daalde dat naar 11,1 punten.

De vertrouwensindex is gebaseerd op een enquête onder boeren en wordt ieder kwartaal opgesteld door Wageningen Economic Research (WER). De index is gebaseerd op 2 zaken: de huidige stemming onder de akkerbouwers en hun toekomstverwachtingen. Volgens WER is de huidige stemming een stuk somberder dan in het eerste kwartaal. De stemmingsindex daalde 12 punten. Daar staat tegenover dat de toekomstverwachting van de akkerbouwers voor hun situatie over 2 à 3 jaar met 7 punten toenam. Dat resulteert samen in een daling van de vertrouwensindex met 1,6 punten.

WER constateert dat de akkerbouwers negatief zijn over de afgelopen 12 maanden. De kosten stegen sterk en drukten de bedrijfswinsten. Akkerbouwers hebben vooral veel extra geld uitgegeven aan beregening. Ook over de opbrengstprijzen zijn akkerbouwers minder tevreden. Terwijl ze over de opbrengst in kilo’s uitgesproken negatief zijn, als gevolg van het droge groeiseizoen. Voor de komende 12 maanden zijn akkerbouwers ook somber, als gevolg van lagere hectare-opbrengsten en prijzen en hogere kosten. Voor de langere termijn, over 2 à 3 jaar, zijn er iets meer akkerbouwers positief dan negatief, meldt WER.