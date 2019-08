Verwachte suikeropbrengst 14 ton per hectare

Op basis van de huidige stand van het gewas verwacht Suiker Unie een gemiddelde suikeropbrengst van 14 ton per hectare.

Dat is 200 kilo minder dan het gemiddelde van de laatste 5 jaar en 800 kilo per hectare meer dan vorig jaar. Met deze opbrengstverwachting gaat Suiker Unie er vanuit dat het groeiseizoen vanaf nu gemiddeld zal verlopen.

Droogte is meegenomen

De invloed van de droogte tot op dit moment is meegenomen in de prognose. Vooral in het Zuidoosten, Oosten en Noordoosten is er nog steeds sprake van ernstige droogtestress op percelen waarop niet wordt beregend. Vorig jaar had de langdurig droogte tot in november een nadelige invloed op de groei. In de huidige prognose is daar geen rekening mee gehouden.

Op veel plaatsen zijn in de teelt van suikerbieten de gevolgen van de droogte zichtbaar. - Foto: Henk Riswick

Onzekerheid

De weersomstandigheden van de komende maanden zijn bepalend voor de uiteindelijke suikeropbrengst. Bij de huidige droge omstandigheden is hierover meer onzekerheid dan onder normale omstandigheden. Dat maakt dat Suiker Unie bij deze verwachte suikeropbrengst een variatie afgeeft van + of -5%.

De laagste suikeropbrengst wordt verwacht op het noordelijk zand

De opbrengstverwachting per teeltgebied is sterk wisselend en afwijkend van de gemiddelden van voorgaande jaren. Voornamelijk op de noordelijke lichte gronden is de opbrengstverwachting aanzienlijk lager dan normaal. Voor de westelijke en centrale kleigebieden is een relatief betere opbrengst te verwachten.

Hoogste suikeropbrengst

De hoogste suikeropbrengst wordt verwacht in Oost- en Zuid-Flevoland met 17,2 ton suiker per hectare. Dat is bijna 2 ton meer dan de gemiddelde opbrengst over de afgelopen 5 jaar in dit teeltgebied. De laagste suikeropbrengst wordt verwacht op het noordelijk zand, hier blijft de opbrengst steken op 10,4 ton suiker per hectare. Dat is 2,3 ton minder dan het 5-jarig gemiddelde.