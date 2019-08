Uienexport sinds april weer boven 10.000 ton

De vraag naar uien begint aan te trekken. De afzet komt in de tweede week van juli (week 29) uit op 11.981 ton.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Het is lang zeer rustig geweest bij verwerkers en sorteerders. Sinds medio april (week 16) is de weekafzet van uien niet meer boven 10.000 ton uitgekomen. De uienafzet van week 27 tot en met week 29 komt uit op 22.825 ton.

Ivoorkust grootste afnemer

De uien worden in week 29 naar 61 verschillende landen afgezet, waarvan Ivoorkust met 1.869 ton de grootste afnemer is. Ivoorkust is sinds begin juli weer aan de markt, nadat er eind februari voor het laatst uien naartoe gingen. Eigen teelt slaat een gat in de afzet van Nederlandse uien. De tweede grootste afnemer in week 29 is Groot-Brittannië met 1.457 ton uien. Waar Afrikaanse landen wisselend aan de markt zijn, vraagt Groot-Brittannië het jaarrond Nederlandse uien.

Brazilië aan de markt

Opvallend is dat Brazilië weer aan de markt is en 230 ton uien ontvangen heeft. Vorig seizoen, toen de prijzen hoog waren en de uien te duur voor Brazilië, zijn in slechts 2 afzetweken wat uien die kant op gegaan. In totaal zijn 111 ton uien toen in Brazilië afgezet. De uienprijs ligt dit seizoen een stuk lager en daarbij zijn eigen Braziliaanse uien te duur, waardoor Nederlandse uien interessant zijn voor afname.