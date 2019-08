Uienexport maakt flinke sprong

De export van uien heeft in week 32 – begin augustus – een mooie sprong gemaakt van 16.962 naar 21.689 ton.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van KCB/GroentenFruit Huis.

De tussenstand komt hiermee op 78.622 ton. Dat is onder het niveau van de voorgaande jaren.

Brazilië

De sprong is te danken aan onder meer Brazilië, dat de import van Nederlandse uien verdubbelde naar 6.613 ton. Het Zuid-Amerikaanse land is net als in de voorgaande week hoofdafnemer in week 32. De tweede plek is voor Ivoorkust (2.482 ton) en de derde is voor Senegal (2.451 ton), bijna uit het niets nog dit seizoen.