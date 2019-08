De uienafzet wordt steeds breder.

Er zijn 13.370 ton uien naar 69 verschillende landen uien geëxporteerd in week 30. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Het afzetseizoen 2019-’20 startte begin juli (week 27) met een afzet naar 37 verschillende landen.

Senegal nog niet open

Over een jaar gekeken worden uien in ruim 80 verschillende landen afgezet. De belangrijkste afnemer, Senegal, heeft de grens nog niet geopend. De verwachting en hoop is dat volgende week de eerste importuien daar naar binnen mogen.

De belangrijkste afnemers in week 30 zijn Ivoorkust (2.671 ton), Groot-Brittannië (1.470 ton), Guinee (1.058 ton), Nicaragua (975 ton) en Brazilië (724 ton).

Geen uien naar Panama

Panama heeft voor de tweede week op rij geen Nederlandse uien aangenomen. Het is onduidelijk waarom het land geen Nederlandse uien toelaat. Het lijkt erop dat de eigen markt wordt beschermd tegen importuien.

Indonesië

Indonesië wil ook geen Nederlandse uien ontvangen. De EU wil het gebruik van palmolie in biodiesel afbouwen. Palmolie is volgens de Europese Commissie niet duurzaam vanwege de ontbossing en mag daarom niet meer gebruikt worden als grondstof voor biodiesel. De EU-maatregelen zijn ongunstig voor Indonesische producenten van biodiesel. Indonesië heeft geen formele mededeling gedaan over importlicenties van uien. De verwachting is dat deze niet gaat komen.

Volume groeit gestaag

Seizoen 2019-’20 loopt alsnog ver achter op de voorgaande jaren qua afzet. Er zijn tot dusver 36.352 ton uien uitgevoerd. Dat is 39% minder dan het voorgaande seizoen in dezelfde periode (t/m week 30: 60.018 ton) zijn weggegaan. Vergeleken met seizoen 2017-’18 loopt de export dit seizoen 27% achter.