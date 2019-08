Tarweprijs naar dieptepunt op termijnmarkt Parijs

De tarweprijs op de termijnmarkt in Parijs is naar een dieptepunt gezakt.

Het meest verhandelde termijncontract (levering december 2019) sloot woensdag 21 augustus op € 169,75. Het decembercontract is nog niet eerder voor zo weinig geld verhandeld.

Groot aanbod

De prijsdaling wordt vooral veroorzaakt door het grote aanbod. In Europa en rond de Zwarte Zee is volop tarwe beschikbaar. Dat versterkt de concurrentie op de wereldmarkt. Veel grote importeurs kiezen voortdurend de goedkopere tarwe uit Rusland, Oekraïne en Roemenië. Dat zet druk op de prijs voor Franse tarwe. Ook is de euro de laatste weken goedkoper geworden. Dat maakt Europese tarwe duurder op de wereldmarkt.

Concurrentie van mais

Daarnaast vrezen handelaren dat tarwe steeds meer concurrentie krijgt van mais als grondstof voor veevoer. Het is groeizaam weer in de Verenigde Staten, waardoor de mais flink aan het groeien is. Ook is het ideaal weer voor de bestuiving en de korrelvulling. Zo kan de mais (een deel van) de achterstand inhalen die het heeft opgelopen doordat erg laat is gezaaid vanwege de vele regen. Desondanks wijst de Pro Farmer Midwest Crop Tour uit dat de mais er slechter voor staat dan het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) begin vorige week meldde in de Wasde-graanprognose. Verder is de olieprijs gedaald, Daardoor wordt minder mais ingezet voor de productie van ethanol. Volgens de Amerikaanse energieautoriteit EIA zit de ethanolproductie op het laagste niveau in bijna 5 maanden. Dat drukt de maisprijs en daarmee ook de tarweprijs.