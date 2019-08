Suikerprijs daalt weer naar dieptepunt

De suikerprijs daalt op de termijnmarkt in Londen.

Dinsdag 27 augustus sloot het meest verhandelde contract (levering oktober 2019) op $ 306,10 per ton (€ 276). Er is nog nooit zo weinig betaald voor dit contract. De prijs ligt ruim 10% lager dan begin juni. Op de termijnmarkt in New York zakte de slotnotering voor het oktobercontract naar het laagste niveau in 10 maanden. Lage suikerprijzen drukken de bietenprijzen die akkerbouwers ontvangen. De suikerproducenten hadden in juni enige hoop dat de suikerprijs langzaam aantrekt. Het oktobercontract steeg toen naar bijna $ 345. Maar sindsdien staat de suikerprijs weer onder druk.

Oorzaken

Dat heeft een aantal oorzaken. Allereerst drukt de handelsruzie tussen China en de Verenigde Staten op alle marktprijzen. Economen vrezen dat de wereldeconomie langzamer gaat draaien. Dan zijn minder grondstoffen nodig, ook agrarische. Daarnaast daalt de koers van de Braziliaanse real, waardoor dit land suiker goedkoper kan aanbieden op de wereldmarkt.

Enorme suikervoorraad India

De grootste zorg van de handel is de enorme suikervoorraad in India. Het land was decennialang de grootste importeur van suiker in de wereld, maar heeft de laatste jaren de productie fors opgeschroefd. Daardoor zijn enorme voorraden suiker ontstaan. Volgens het Franse marktbureau Agritel groeit die voorraad dit seizoen naar 14,5 miljoen ton suiker op een productie van zo’n 30 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) verwacht zelfs een voorraad van 17 miljoen ton. Ter vergelijking: de suikervoorraad in de EU schommelt meestal tussen 1,8 miljoen en 2,5 miljoen ton op een productie van ongeveer 19 miljoen ton suiker. Handelaren vrezen dat de enorme voorraad in India een langdurig prijsdrukkend effect heeft op de suikerprijs.