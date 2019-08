Senegal weer open voor Nederlandse uien

Senegal heeft importlicenties afgegeven voor Nederlandse uien.

Eerder deze week werd al bekend dat het agentschap Agence de Régulation des Marchés (ARM) de grens weer open had gedaan. Nu hebben de Nederlandse exporteurs ook de importlicenties in huis. Senegal is in de eerste helft van het uienseizoen (juli t/m december) de belangrijkste bestemming van Nederlandse uien. In voorgaande seizoenen ging in die periode gemiddeld 22% van alle geëxporteerde uien naar Senegal. Gerekend over het hele seizoen is Senegal goed voor zo’n 15% van de Nederlandse exportuien.

Import kent geen einddatum

Senegal bepaalt per exporteur hoeveel uien ze mogen leveren, zegt inkoper William Nannes bij J.P. Beemsterboer Food Traders in Warmenhuizen. “Dat is afhankelijk van wat ze in voorgaande jaren hebben geleverd. En van de hoeveelheid Senegalese uien die ze hebben verhandeld. De overheid wil de binnenlandse handel in uien bevorderen.”

De import kent geen einddatum, maar loopt meestal af rond de jaarwisseling. Als Senegal geen behoefte meer heeft aan Nederlandse uien, worden geen nieuwe importlicenties afgegeven. Volgens Nannes zijn er genoeg Nederlandse uien beschikbaar voor de export naar Senegal.