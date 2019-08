Rustige start aardappelverwerking

In de eerste verwerkingsmaand (juli) zijn 268.000 ton consumptieaardappelen verwerkt.

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie begint het nieuwe seizoen rustig. In de eerste verwerkingsmaand (juli) zijn 268.000 ton consumptieaardappelen verwerkt. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de branchevereniging Vavi.

9% minder aardappelen dan vorig jaar

De verwerking is sinds 2015 niet meer zo laag geweest in deze zomermaand. In juli 2015 werd 222.500 ton aardappelen verwerkt. Er zijn bijna 9% minder aardappelen verwerkt dan een jaar geleden in dezelfde maand. Bijna de helft (47%) van de verwerkte aardappelen zijn in juli 2019 afkomstig van invoer. Een jaar geleden was 40% van de verwerking in juli importaardappelen.

Volume valt flink lager uit

Het beperkte aanbod van het vorige seizoen zorgt er deels voor dat het volume flink lager uitvalt. De juli-verwerking ligt met 268.000 ton ruim onder het 5-jarig gemiddelde van 281.730 ton.