Rustig phytophthoraweer komende week

De komende week is het rustig phytophthoraweer. Dat voorspelt het phytophthora-adviesmodule van Dacom.

Het weerbericht voorspelt droog weer met oplopende temperaturen. Afgelopen zondag en maandag daarentegen waren de phytophthora-infectiekansen hoog voor geheel Nederland. Dat kwam door de neerslag vorige week en de lengende nachten met een hoge luchtvochtigheid.

Grote ziektedruk

Volgens middelenfabrikant Bayer Cropscience is de ziektedruk groot, omdat er toch veel ziektebronnen zijn, waarschijnlijk ook met de nieuwe gevaarlijke phytophthora-isolaten EU-36 en EU-37. In 1 van de demoproeven van Bayer in Dordrecht constateert de fabrikant bij diverse wekelijkse schema’s, dat met name bij niet-curatieve middelen in het voortraject, er – ondanks de droogte toen – toch Phytophthora in het gewas geslopen is. Deze oude infecties zetten nu door. Zit er phytophthora in het gewas dan adviseert Bayer een stop-bespuiting, met meerdere bespuitingen met kort interval. Bayer adviseert zodoende een hoge dosering Infinito, aangevuld met Curzate Partner.

Advies

Het Belgische aardappelinstituut PCA adviseert telers vanwege de hoge infectiedruk een aardappelen te spuiten met een fungicide met voldoende knolbescherming. De weersomstandigheden zijn volgens PCA ook alternaria gunstiger gezind. Bovendien neemt bij het aardappelgewas de weerstand tegen deze afrijpingsziekte stilaan maar zeker af. PCA adviseert daarom om de 2 weken een specifiek alternariamiddel te spuiten, zoals Narita, of de phytophthorabespuitingen uit te voeren met een middel dat ook nevenwerking heeft op alternaria, bijvoorbeeld een middel met mancozeb.