Ruime beschikbaarheid duwt graanprijzen omlaag

De tarweprijs zakt flink op de termijnmarkt in Parijs. Ook de maisprijs daalt.

Dat komt omdat het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) in de laatste Wasde-prognose uitgaat van een zeer ruime beschikbaarheid van tarwe en mais.

Laagst betaalde bedrag voor tarwecontract ooit

Het meest verhandelde tarwecontract zakte dinsdag 13 augustus tijdens de handelsdag in Parijs naar € 170,75 per ton. Er is nog nooit zo weinig betaald voor het termijncontract voor tarwe, dat afloopt in december 2019. De handel in dit contract startte eind 2016.

Ook de maisprijs daalde in Parijs. Het meest verhandelde termijncontract (november 2019) zakte naar € 166,50 per ton, de laagste notering in 3 maanden. Ook op de termijnmarkt in Chicago duwt de Wasde-prognose de tarwe- en maisprijzen omlaag. Dinsdag tijdens de handelsdag zakten de noteringen naar de laagste niveaus in 3 maanden.

Record wereldproductie tarwe

Het USDA gaat in de laatste Wasde-prognose, die iedere maand verschijnt, nog steeds uit van een zeer grote beschikbaarheid van tarwe. De wereldproductie bereikt een record van 768 miljoen ton. Dat is 10 miljoen ton meer dan de wereld nodig heeft in seizoen 2019-2020. Daardoor stijgt de wereldvoorraad dit seizoen naar een record van 285 miljoen ton. Zo’n enorme voorraad blijft voorlopig op de tarweprijs drukken.

Wereldvoorraden mais krimpen

Ook bij mais heeft de nieuwe Wasde-prognose een prijsdrukkend effect. Het USDA schat de wereldproductie dit seizoen op 1.108 miljoen ton. Dat is weliswaar 21 miljoen ton minder dan de wereld verbruikt, waardoor de voorraden krimpen. Maar analisten en graanhandelaren hadden een veel lagere productie verwacht, omdat de inzaai van mais in de VS erg werd gehinderd door regen.