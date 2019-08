Record aan braakland in Verenigde Staten

Akkerbouwers in de Verenigde Staten hebben dit jaar 7,9 miljoen hectare niet kunnen inzaaien vanwege de vele regen in het voorjaar.

Dat is nog nooit zo hoog geweest sinds 2007, toen de Farm Service Agency (FSA) begon met het bijhouden van deze gegevens. In het voorjaar van 2018 is 806.000 hectare akkerland niet ingezaaid, wat de boeren wel van plan waren.

Midwest

De FSA is een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA). Driekwart van de niet-ingezaaide percelen ligt in de Midwest, waar het voortdurend heeft geregend tot ver in juni. Dat heeft het zaaien van mais, sojabonen en zomertarwe flink bemoeilijkt. Volgens het FSA is 4,54 miljoen hectare mais niet ingezaaid, bij soja is dat 1,77 miljoen hectare en bij zomertarwe bijna 895.000 hectare. Op de rest van de braakliggende percelen (700.000 hectare) hadden andere gewassen moeten staan.

Vragen bij marktanalisten

Dit roept vragen op bij marktanalisten. Het USDA meldde begin deze week namelijk dat het maisareaal in de VS is uitgekomen op 36,5 miljoen hectare, zelfs nog meer dan in 2018 (36,1 miljoen hectare) toen de zaaiomstandigheden veel beter waren. Als het braakliggend areaal erbij wordt geteld, waren de akkerbouwers van plan om dit jaar 41 miljoen hectare mais te zaaien. Dat zou het grootste maisareaal zijn geworden in de VS sinds 1936. Dit lijkt analisten onwaarschijnlijk.

Daarnaast gaat het USDA er van uit dat de akkerbouwers dit jaar 169,5 bushel per acre (10,6 ton per hectare) gaan oogsten. Dat is bijna een record. Alleen in 2014, 2016, 2017 en 2018 viel de hectareopbrengst hoger uit. Dat is veel hoger dan de graanhandel had verwacht vanwege de late inzaai. Hierdoor daalden de maisprijzen maandag tot en met woensdag flink op de termijnmarkt in Chicago.