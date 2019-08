PCA: weinig kans op veel nagroei

De kans op veel nagroei lijkt niet heel erg groot. Dat concludeert het Belgische aardappelinstituut PCA.

Na de hitte met recordtemperaturen op 25 juli is het loofapparaat op de meeste percelen namelijk bijzonder snel achteruit gegaan. Voldoende neerslag zal nodig zijn om het loof in de laatste fase vitaal te houden. Het weerbericht geeft voor België echter geen regen van betekenis af.

500 kilo per hectare per dag lastig voor Bintje

Bij de proefrooiing vorig week lag de tussentijdse opbrengst van Fontane en Bintje op het meerjarig gemiddelde en in Wallonië daar onder. In normale jaren rekent PCA voor de eerste helft van augustus op een aangroei van 500 kilo per hectare per dag. Voor Bintje lijkt dit, gezien de gevorderde afrijping van het loof, een lastige opgave. Tenzij er hergroei optreedt als gevolg van doorwas.

Taaier loof

Fontane en Challenger hebben taaier loof dat zich, bij voldoende regen, weer kan herpakken. Dat bleek al in zomer 2017. Er werd toen nog aanzienlijke nagroei gerealiseerd. Echter, zoals het er nu uitziet wordt het nog een hele uitdaging het loof lang genoeg vitaal te houden, stelt PCA. Op percelen waar de afrijping doorzet, kan de aangroei per dag immers snel stagneren.

Afrijpingsziekten

De droogte heeft ook indirect de afrijping versneld omdat het loof door de stress vatbaar is voor afrijpingsziekten, zoals Botrytis, Verticilium, Sclerotinina en Zwarte Spikkel. Deze tasten stengels en loof aan. Ook een aanval van spintmijten kan het loof langs bermen en sloten versneld door afsterven.

Waarschuwing voor doorwas

Tot slot waarschuwt PCA voor doorwas. Het instituut heeft al doorwas aangetroffen in Bintje en Agria, maar zegt dat ook alertheid nodig is in andere rassen. Een bespuiting met het ‘dure’ MH heeft alleen zin als de primaire knollen groter zijn dan 35 millimeter doorsnee en het loof nog voldoende vitaal is om het middel op te nemen en naar de knollen te transporteren.