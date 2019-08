PCA: gemiddelde opbrengst Fontane

De bruto-opbrengst van Fontane komt na 100 groeidagen uit op gemiddeld 34 ton per hectare. Dat blijkt uit de eerste proefrooiing van het Belgische proefcentrum (PCA) voor de late aardappelrassen. Het 10-jarig gemiddelde na hetzelfde aantal groeidagen ligt op 35 ton per hectare. De spreiding tussen de 28 verschillende percelen is dit seizoen zeer groot.

In Vlaanderen zijn 17 percelen Fontanes bemonsterd met een spreiding in hectareopbrengst van 32 tot 47 ton. Het gros van de percelen zat op 32 tot 41 ton. De meeste grove aardappelen zijn in Vlaanderen gegroeid. In Wallonië (11 percelen) liggen de hectareopbrengsten grotendeels tussen 23 en 35 ton. Twee percelen, die laat zijn gepoot, bleven steken op 15 en 16 ton per hectare.

Meer afrijping Fontane

Het onderwatergewicht van Fontane ligt tussen 337 en 443 gram per 5 kilo. Het laat geplante perceel zit op 300 gram per 5 kilo. Opvallend is dat de Vlaamse percelen beginnen af te rijpen. Gemiddeld is zo’n 20% afgerijpt, geeft PCA aan. Dat is meer dan normaal rond deze tijd het geval is.

Bintjes onder gemiddeld

Voor Bintjes komt de bruto-opbrengst gemiddeld op 27 ton per hectare. Dat ligt 5 ton onder het 10-jarig gemiddelde. De proefrooiingen voor Bintje werden gedaan op 8 percelen in Vlaanderen en 9 percelen in Wallonië. Ook voor Bintjes zijn de opbrengsten in Vlaanderen groter dan in Wallonië met grovere knollen. Het onderwatergewicht van Bintje ligt tussen 342 en 410 gram per 5 kilo met enkele drijvers bij jonge knollen. Twee percelen van Bintje vertoonden wat tekenen van doorwas. Ook op percelen Bintjes is de afrijping begonnen, maar in mindere mate dan bij percelen Fontanes.