PCA: doorwas in elk Bintje-perceel

De gemiddelde bruto-opbrengst van Fontane komt uit op 40 ton per hectare.

Dat blijkt uit de tweede proefrooiing van het Belgische proefcentrum (PCA). Het is opvallend dat de groei van de aardappelen de afgelopen weken het grootste is geweest in Wallonië. Maar alsnog komt de hectareopbrengst in Vlaanderen met 43 ton gemiddeld 9 ton per hectare hoger uit dan in Wallonië. Volgens PCA kan een reden zijn dat Fontanes in Wallonië later zijn gepoot. Het onderwatergewicht is hoog met 347 tot 436 gram per 5 kilo.

Doorwas

Doorwas komt bij Fontanes nauwelijks voor. Bij Bintjes is dat een ander verhaal. Op elk bemonsterd perceel van de 17 is doorwas geconstateerd. De gemiddelde bruto hectareopbrengst van Bintjes komt na 111 groeidagen uit op 34 ton. Daar mee ligt de gemiddelde opbrengst van Bintjes 4 ton onder het 10-jarig gemiddelde. Het onderwatergewicht van Bintjes ligt tussen 362 en 420 gram per 5 kilo.