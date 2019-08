Opbrengst cichorei op meerjarig gemiddelde, wel grote spreiding

De cichorei-campagne van cichoreiverwerker Sensus begint op maandag 2 september. Dat is volgens manager Agro René Schunselaar volgens planning.

Vorig jaar startte de cichoreicampagne op 17 september, maar dit seizoen is het cichorei-areaal weer op het oude niveau waardoor de campagne ook weer op het normale tijdstip start. Schunselaar verwacht de campagne half januari af te ronden.

Grote verschillen in opbrengst

De eerste groeiverloopbemonsteringen van dit seizoen door Sensus wijzen op een gemiddelde opbrengst. Daarbij is er wel sprake van grote verschillen. Concrete cijfers over de verwachte opbrengsten wil Sensus nog niet doen. Percelen op de zandgronden langs de oostgrens van het land zijn door droogte (ver) achter in groei en ontwikkeling. In het Zuidwesten is de cichorei verder, met een goed plantbestand wat een goede basis is voor een goede opbrengst.

Achterstand inlopen

Sensus houdt met de oogstplanning wel rekening met de stand van het gewas. Percelen die door droogte in groei achterblijven, zullen niet als eerste gerooid worden. De maand september is volgens Schunselaar een belangrijke groeimaand voor cichorei. Met de regen die in augustus viel, kan de achterstand in groei nog wat kleiner worden.