Nieuwe voorwaarden opgesteld voor uienhandel

De algemene handelsvoorwaarden zaaiuien, beter bekend als AVZ, zijn vernieuwd.

Dat melden LTO Nederland en GroentenFruit Huis. Vertegenwoordigers van deze organisaties, Adrie Bossers en Gijsbrecht Gunter, tekenden donderdagochtend 29 augustus op de Uiendag in Colijnsplaat een overeenkomst waarmee zij zich committeren aan maximale inzet voor toepassing van de nieuwe AVZ door hun achterban.

Het zijn de best omschreven voorwaarden ooit

Leden werkgroep voor actualisatie AVZ

Woud aan oude voorwaarden moet verdwijnen

De oude AVZ dateerde uit 2006. Veel bedrijven hebben in de tussentijd eigen handelsvoorwaarden opgesteld. Dat zorgt voor onduidelijkheden in de markt over voorwaarden, rechten en plichten voor zowel koper als verkoper. Daarom zijn LTO Nederland en GroentenFruit Huis rond de tafel gaan zitten om eerlijke, reëele en praktische voorwaarden op te stellen die passen bij de kwaliteitsambitie van de Hollandse ui. Deze gelden vanaf 1 juli 2019, voor zowel zaai- als plantuien. Doel is dat telers en handel de nieuwe voorwaarden breed toepassen, zodat het woud aan ‘oude’ voorwaarden verdwijnt. “Het zijn de best omschreven voorwaarden ooit”, zeggen de leden van de werkgroep voor actualisatie van de AVZ.

Duidelijke omschrijvingen en definities

Naast duidelijke omschrijvingen zoals kwaliteit van veldgewas uien, tarra, grond en praktische zaken zoals het wegen en termijnen voor koopbevestiging, betaling en risico-overdracht, zijn definities opgenomen van schot (spruitvorming) en kale uien. Ook tarrakorting en -premie komen aan bod.

Geen voorwaarden meer voor contractteelt

In de nieuwe AVZ staan geen voorwaarden meer voor de contractteelt, omdat deze nauwelijks werden gebruikt. Bijzondere voorwaarden zoals prijs, tijdstip van levering, bodemonderzoek en stikstofgebruik zijn zo individueel dat ze afzonderlijk in contracten tussen teler en afnemer moeten worden opgenomen.